Окупованому Маріуполю загрожує великий спалах холери, — розвідка Британії

За даними Міноборони Британії, у травні у місті зареєстрували поодинокі випадки. Медичні послуги в місті вже близькі до колапсу, а великий спалах холери лише посилить це.

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У районі Сєвєродонецька тривають бої між українськими військовими та російською армією. Наразі росіяни контролюють більшу частину міста, проте вони не змогли досягти успіхів у спробах оточити ширшу територію з півночі та сходу. Про це пише розвідка Великобританії у Twitter.

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Ситуація на окупованих територіях

Британські фахівці зазначають, що в Херсоні критичний дефіцит ліків. Окупованому російською армією Маріуполю загрожує великий спалах Холери. У травні вже зареєстрували поодинокі випадки.

"Україна зазнала великої епідемії холери у 1995 році, і відтоді спостерігалися незначні спалахи, особливо біля узбережжя Азовського моря, до якого входить Маріуполь", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в розвідці Британії заявили, що медичні послуги в місті вже близькі до колапсу. А великий спалах холери лише посилить це.

У відомстві також зазначають, що ситуація із базовими потребами людей на окупованій території складна. Росія щосили намагається надати основні громадські послуги населенню. Однак доступ до води там непостійний, також спостерігаються серйозні проблеми з телефонним зв'язком та інтернетом.

Нагадаємо, 9 червня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗС РФ зносять будинки в місті, під завалами яких можуть перебувати тіла із загиблими. За його словами, наразі дізнатися, скільки людей загинуло в Маріуполі від російських військ під завалами, не вдасться. Разом зі сміттям їх поховають на полігоні.

6 червня Андрющенко розповів, що в Маріуполі почалася епідемія, а окупанти закрили місто на карантин. Він заявив, що епідемію могла спричинити холера.