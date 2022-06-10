Б'ють і відбирають дітей: мер Маріуполя розповів, як ЗС РФ знущаються над мирними жителями

У місті, за словами Вадима Бойченка, створено всі умови, щоб мирні жителі могли виїхати лише до Росії.

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ЗС РФ змушують мешканців окупованого Маріуполя проходити фільтрацію, а також б'ють цивільних і не годують їх. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Вадим Бойченко.

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За його словами, окупаційна адміністрація створює такі умови, щоб мешканці Маріуполя не змогли виїхати на підконтрольну Україні територію. В цьому контексті Вадим Бойченко згадав фільтраційні табори, після проходження яких громадяни можуть їхати лише до Російської Федерації.

Мер Маріуполя повідомив, що з такою процедурою довелося зіткнутися його хрещеній матері.

"Зі школи №56 її примусово забрали чеченці й привезли до Безіменного, де вона чекала на фільтрацію місяць. Потім вона доїхала до Ростова, потім до Естонії, а звідти до України. Над ними знущалися, їх не годували. Вони не мали певних умов і дуже довго проходили цю фільтрацію", — наголосив міський голова окупованого Маріуполя.

Навколо портового міста, як стверджує Бойченко, на сьогодні функціонують чотири фільтраційні табори. Також зафіксовані випадки, коли окупанти намагалися викрасти дітей на очах батьків. За словами Бойченка, керівника одного з підприємств із дружиною та маленькою дитиною примусово депортували до Росії.

"Росіяни за цими списками дивляться, хто ці люди й бачать, що у них старша дитина. А старша дочка працює в правоохоронних органах. Вони побачили це і сказали: "Ви виховали нацистку і ми забираємо цю вашу дитину, щоб ви не виховували ще одну нацистку". Вони забрали її, але батько кинувся в бійку", — продовжив Бойченко і додав, що чоловіка сильно побили, але через час повернули дитя.

Раніше військова розвідка Британії попереджала, що Маріуполю загрожує спалах холери через гуманітарну катастрофу.

Також повідомляли, що в Маріуполі почалася епідемія, а окуповане місто закрите на карантин. За словами радника мера Петра Андрющенка, в населеному пункті зафіксовано різке зростання смертності серед населення, а спалах захворюваності могла спричинити холера.