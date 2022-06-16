В ООН изучают факты массового похищения оккупантами украинских детей

ВС РФ вывозит маленьких украинцев из детских домов на оккупированных территориях на территорию Российской Федерации, где их незаконно отдают на усыновление.

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Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 15 июня рассказала, что ее управление занимается расследованием случаев насильственной депортации несовершеннолетних граждан из оккупированных территорий страны в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на информационном сайте ООН.

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Как говорится в сообщении, оккупанты вывозят украинских детей из детских домов на Донбассе в Россию, где их незаконно отдают на усыновление.

"Мы встревожены вероятными планами российских властей разрешить перемещение детей из Украины в семьи в РФ, что, похоже, не предусматривает шаги по воссоединению семей и не учитывает интересы ребенка", — в частности, сказала Бачелет.

По словам комиссара, усыновление не может происходить во время или сразу после чрезвычайных гуманитарных ситуаций, а дети, разлученные в таких случаях со своими родителями, не могут считаться сиротами. Более того, должны быть предоставлены все возможности для воссоединения семьи.

В ООН также беспокоятся о том, что Россия может изменить существующее законодательство, чтобы "облегчить ускоренное усыновление сирот из Донбасса".

Тем не менее, в управлении по правам человека подчеркивают, что пока не могут подтвердить факты депортации или назвать точное количество вывезенных несовершеннолетних украинцев.

О случаях похищения оккупантами детей стало известно после рабочей поездки представителей следственной комиссии ООН в Украину.

12 мая Совет по правам человека ООН обратился к комиссии с просьбой изучить события, которые произошли в конце февраля и марте в четырех конкретных регионах Украины. В результате специалисты организации провели в стране десять дней. За это время они побывали в Киеве, Буче, Ирпене, Харькове и Сумах, где зафиксировали многочисленные нарушения международного права и свидетельств военных преступления ВС РФ.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что россияне переместили около 460-ти детей из Мариупольского и Волновахского районов в Ростовскую область и под Санкт-Петербург, где их насильно удерживают.

Напомним, всем рожденным в оккупированной Херсонской области после 24 февраля будут давать гражданство РФ. Дети, которые родились после начала полномасштабного вторжения, получат российское гражданство автоматически, заявили оккупационные власти.

Ранее Фокус рассказывал, что Путин упростил получение гражданства РФ для детей-сирот из оккупированных регионов Украины.