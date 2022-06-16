В ООН вивчають факти масового викрадення окупантами українських дітей

ЗС РФ вивозять маленьких українців із дитячих будинків на окупованих територіях на територію Російської Федерації, де їх незаконно віддають на усиновлення.

Пані верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет 15 червня розповіла, що її управління займається розслідуванням випадків насильницької депортації неповнолітніх громадян з окупованих територій країни до Російської Федерації. Про це повідомляється на інформаційному сайті ООН.

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Як йдеться у повідомленні, окупанти вивозять українських дітей із дитячих будинків на Донбасі в Росію, де їх незаконно віддають на усиновлення.

"Ми стривожені ймовірними планами російської влади дозволити переміщення дітей з України в сім'ї в РФ, що, схоже, не передбачає кроків щодо возз'єднання сімей і не враховує інтереси дитини", — зокрема, сказала Бачелет.

За словами пані комісара, усиновлення не може відбуватися під час або одразу після надзвичайних гуманітарних ситуацій, а діти, розлучені у таких випадках зі своїми батьками, не можуть вважатися сиротами. До того ж, мають бути надані всі можливості возз'єднання сім'ї.

В ООН також переймаються тим, що Росія може змінити чинне законодавство, щоб "полегшити прискорене усиновлення сиріт із Донбасу".

Проте в управлінні з прав людини наголошують, що поки що не можуть підтвердити факти депортації або назвати точну кількість вивезених неповнолітніх українців.

Про випадки викрадення окупантами дітей стало відомо після робочої поїздки представників слідчої комісії ООН в Україну.

12 травня Рада з прав людини ООН звернулася до комісії з проханням вивчити події, що відбулися наприкінці лютого та березня у чотирьох конкретних регіонах України. Внаслідок цього фахівці організації провели в країні десять днів. За цей час вони побували в Києві, Бучі, Ірпені, Харкові та Сумах, де зафіксували численні порушення міжнародного права та свідчення воєнних злочинів ЗС РФ.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що росіяни перемістили майже 460 дітей з Маріупольського та Волноваського районів у Ростовську область та під Санкт-Петербург, де їх насильно утримують.

Нагадаємо, всім народженим в окупованій Херсонській області після 24 лютого даватимуть громадянство РФ. Діти, які народилися після початку повномасштабного вторгнення, отримають російське громадянство автоматично, заявила окупаційна влада.

Раніше Фокус розповідав, що Путін спростив отримання громадянства РФ для дітей-сиріт з окупованих регіонів України.