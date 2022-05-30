Путін спростив отримання громадянства РФ для дітей-сиріт з окупованих регіонів України

У підписаному указі глави Кремля зазначено, що видавання російського громадянства у спрощеному форматі буде доступне для дітей з ОРДЛО, а також Запорізької і Херсонської областей.

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене видавання російського громадянства дітям-сиротам з "ДНР", "ЛНР", а також Запорізької і Херсонської областей. Відповідний документ з'явився на офіційному інтернет-порталі правої інформації.

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Указ також стосується дітей, які залишилися без піклування батьків і недієздатних громадян з ОРДЛО й України.

Із заявою про отримання громадянства РФ можуть звернутися опікуни та піклувальники, які мають російський паспорт чи громадянство України, "ЛНР" або "ДНР". Таке право також мають і керівники організацій для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, котрі перебувають на території ОРДЛО, Запорізької або Херсонської областей, а також керівники медичних, освітніх і соціальних установ.

Підписаний документ вносить доповнення до указу №183 глави Кремля від квітня 2019 року "про визначення у гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявами про набуття громадянства РФ у спрощеному порядку". Тоді російський президент дозволив громадянам України, які проживають на території ОРДЛО, подавати на російське громадянство в спрощеному порядку "з метою захисту прав і свобод людини та громадянина".

Нагадаємо, 25 травня Володимир Путін підписав указ, який запроваджує спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій Запорізької і Херсонської областей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Росія розпочала фактичну анексію міста. За його словами, окупанти видають мирним жителям російські паспорти без оформлення "громадянства ДНР".