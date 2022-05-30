Путин упростил получение гражданства РФ для детей-сирот из оккупированных регионов Украины

В подписанном указе главы Кремля указано, что выдача российского гражданства в упрощенном формате будет доступна для детей из ОРДЛО, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдачи российского гражданства детям-сиротам из "ДНР", "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей. Соответсвующий документ появился на официальной интернет-портале правой информации.

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Указ также касается детей, которые остались без попечения родителей и недееспособных граждан из ОРДЛО и Украины.

С заявлением о приеме в гражданство РФ могут обратиться опекуны и попечители, которые имеют российский паспорт или гражданство Украины, "ЛНР" или "ДНР". Такое право также имеют и руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся на территории ОРДЛО, Запорожской или Херсонской областей, а также руководители медицинских, образовательных и социальных учреждений.

Подписанный документ вносит дополнения в указ №183 главы Кремля от апреля 2019 года "об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Тогда российский президент разрешил гражданам Украины, проживающим на территории ОРДЛО, подавать на российское гражданство в упрощенном порядке "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Напомним, 25 мая Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Россия начала фактическую аннексию города. По его словам, оккупанты выдают мирным жителям российские паспорта без оформления "гражданства ДНР".