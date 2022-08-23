У Росії незаконно усиновлюють викрадених із Маріуполя дітей

Радник голови Маріуполя Петро Андрющенко назвав незаконне усиновлення маленьких маріупольців, яких розлучили із родичами, найбільшим злочином Росії.

Найбільшим злочином російських окупантів у Маріуполі стало навіть не прицільне бомбардування драмтеатру, в бомбосховищах якого переховувалися сотні містян, а викрадення дітей для усиновлення росіянами. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко в своєму офіційному телеграм-каналі.

"Найбільший злочин Росії — це викрадення українських дітей-маріупольців, які були приписані до дітей-сиріт", — написав Андрющенко.

За його словами, у багатьох дітей, яких окупанти вивезли на територію РФ, не було офіційно встановлено статус "дитина-сирота".

Андрющенко також опублікував скріншот публікації, в якій офіційні органи опіки Краснодарського краю зізналися, що незаконно утримують і пропонують до всиновлення 300 дітей із Маріуполя.

[ + – ] Росіянам органи опіки пропонують незаконно всиновити викрадених українських дітей

"А вже понад тисячу українських дітей-маріупольців із початку окупації міста передали в російські родини по різних куточках необільшовицької імперії", — додав радник міського голови.

Що кажуть органи опіки РФ

Усиновити маленьких маріупольців пропонують органи опіки в Краснодарському краї.

Російські чиновники повідомляють, що вже понад тисячу українських дітей усиновили (а за фактом — викрали) сім'ї у Тюмені, Іркутську, Кемерово та Алтайському краї.

Таким росіянам навіть виділили державну допомогу: це так званий "материнський капітал" та оплата декрету за місцем роботи.

Крім того, росіянам, які усиновлять дитину старше семи років або дитину-інваліда з Маріуполя, обіцяють одноразову виплату.

Розмір допомоги для усиновлювача — майже 20,5 тис. рублів. У разі усиновлення дитини-інваліда — 156,4 тис. руб.

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповів про те, як у Маріуполі російські окупанти забирають у містян дітей. Свої дії військові аргументують тим, що не хочуть "дозволяти батькам і надалі виховувати неонацистів".

Фокус також писав, що в ООН вивчають факти масового викрадення окупантами українських дітей. ЗС РФ вивозить маленьких українців із дитячих будинків на окупованих територіях на територію Російської Федерації, де їх незаконно віддають на усиновлення.