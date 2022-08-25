Більшість мешканців Маріуполя не братиме участі в "референдумі", – розвідка

За даними ГУР Міноборони, в місті залишаються люди переважно 40-70 років, які озлоблено ставляться як до окупаційної влади, так і до РФ.

Окупанти влаштували перепис населення у всіх районах тимчасово окупованого Маріуполя, щоб встановити кількість людей у місті. Неофіційно кажуть, що більшість людей не збираються брати участь у "референдумі". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, невеликі групи по 2-3 колаборанти ходять по домівках людей, щоб з'ясувати реальну кількість людей у місті, їх прописку та місце перебування родичів. Також перепис офіційно проводиться для встановлення місця знаходження людей, щоб забезпечити їх газом та електрикою.

У неофіційних розмовах окупанти визнають, що лише 5-7% опитаних висловлюються за участь у так званому референдумі. Більшість людей або відмовляються відповідати на такі запитання або кажуть, що не братимуть участі у "референдумі".

У Маріуполі залишилися люди здебільшого віком від 45 до 70 років. Розвідка зазначає, що місцеві жителі озлоблено ставляться як до окупаційної влади, так і до РФ.

Наразі дати проведення "референдуму" залишається невідомою. Все ще відбувається перепис, а до анонсованого раніше 11 вересня вони не встигнуть. До того ж, окупаційна влада не поспішає взагалі порушувати цю тему. Вони наголошують на пропаганді — забезпеченні людей соціальною допомогою, продуктами харчування і підготовкою до землі.

З 1 вересня окупанти перестануть видавати гуманітарну допомогу, яка допомагала людям хоч якось вижити. Однією з причин є низький попит серед маріупольців на отримання російського громадянства.

Нагадаємо, в РФ незаконно усиновлюють викрадених дітей із Маріуполя. На всиновлення пропонують 300 маленьких українців.

Раніше розвідка повідомляла про плани РФ вдарити по місцю "суду" над полоненими в Маріуполі.