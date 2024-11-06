Рекордні показники: в DeepState розповіли, яку площу України росіяни окупували у жовтні

Аналітики переконані, що фактор втрачених територій є важливим, однак цей параметр не відображає "життєдіяльності" та результативності дій Сил Оборони проти російських окупантів.

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За жовтень 2024 року ЗС РФ окупували близько 490 квадратних кілометрів українських територій, що є найбільшим показником за поточний рік та за час російського наступу, який триває з жовтня 2023 року. Про це йдеться в дописі аналітиків проєкту DeepState в Telegram.

Вони відзначають, що в мережі кілька днів почало ширитися обговорення масштабів територіальних втрат Сил Оборони. Однак вони підкреслюють, що не варто міряти все площами, адже воюють люди, які є "гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву".

Динаміка окупації українських територій ЗС РФ (інфографіка: DeepState)

"Можна угробити пару бригад заради одного села, але мати малий показник втрат території. Кривавий урок дав нам Контрнаступ-2023. Показником є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, степінь механізації, наявність можливостей для дальніх ударів та головне — раціональне застосування людського потенціалу. Останнє, на жаль, стає для нас слабким місцем", — пишуть аналітики DeepState.

За словами фахівців, росіяни тим часом виправляють свої помилки і якщо раніше "м'ясні підрозділи" були класикою їх армії, то зараз все частіше їх полки та бригади проводять додаткові тижні та місяці навчання особового складу.

"Наявність великої кількості живої сили дозволяє проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для нас ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, а новостворені 150-ті бригади [ЗСУ] та близько не дотягують до рівня тих, кого ввели в бій у 2023 році. Страшно подумати, яка доля чекає 160-ті [бригади], про які вже відомо широкому загалу", — пишуть в DeepState.

Аналітики підсумовують, що площі втрачених територій є важливим фактором, але точно "не єдиний параметр оцінки "життєдіяльності" та результативності війська". Вони відзначають, що в жовтні 2022-го росіяни наступала чотирма повноцінними ротами на село Новомихайлівка, а зараз "для них це дуже дороге задоволення".

Нагадаємо, 1 листопада аналітики DeepState зазначали, що російські війська просунулись відразу біля шести населених пунктів. У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти атакують поблизу Богоявленки та намагаються просуватись в районі Максимільянівки та Новодмитрівки.

5 листопада в DeepState повідомили, що ЗС РФ захопили Степанівку в Краматорському районі Донеччини. В останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялось про те, що на Краматорському напрямку окупанти п’ять разів здійснювали атаки.