Рекордные показатели: в DeepState рассказали, какую площадь Украины россияне оккупировали в октябре

Аналитики убеждены, что фактор утраченных территорий является важным, однако этот параметр не отражает "жизнедеятельности" и результативности действий Сил обороны против российских оккупантов.

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За октябрь 2024 года ВС РФ оккупировали около 490 квадратных километров украинских территорий, что является наибольшим показателем за текущий год и за время российского наступления, которое продолжается с октября 2023 года. Об этом говорится в заметке аналитиков проекта DeepState в Telegram.

Они отмечают, что в сети несколько дней начало распространяться обсуждение масштабов территориальных потерь Сил Обороны. Однако они подчеркивают, что не стоит мерить все площадями, ведь воюют люди, которые являются "гарантией устойчивости армии и ее потенциала к сопротивлению".

Динамика оккупации украинских территорий ВС РФ (инфографика: DeepState)

"Можно угробить пару бригад ради одного села, но иметь малый показатель потерь территории. Кровавый урок дал нам Контрнаступление-2023. Показателем являются возможности ВПК, уровень подготовки мобилизованных, степень механизации, наличие возможностей для дальних ударов и главное — рациональное применение человеческого потенциала. Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом", — пишут аналитики DeepState.

По словам специалистов, россияне тем временем исправляют свои ошибки и если раньше "мясные подразделения" были классикой их армии, то сейчас все чаще их полки и бригады проводят дополнительные недели и месяцы обучения личного состава.

"Наличие большого количества живой силы позволяет проводить регулярные ротации раз в 1 или 2 месяца. Для нас ротировать бригаду, которая с 24 февраля 2022 года на боевых, может стать проблемой, а вновь созданные 150-е бригады [ВСУ] и близко не дотягивают до уровня тех, кого ввели в бой в 2023 году. Страшно подумать, какая судьба ждет 160-е [бригады], о которых уже известно широкой общественности", — пишут в DeepState.

Аналитики подытоживают, что площади потерянных территорий являются важным фактором, но точно "не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности войска". Они отмечают, что в октябре 2022-го россияне наступали четырьмя полноценными ротами на село Новомихайловка, а сейчас "для них это очень дорогое удовольствие".

Напомним, 1 ноября аналитики DeepState отмечали, что российские войска продвинулись сразу возле шести населенных пунктов. В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты атакуют вблизи Богоявленки и пытаются продвигаться в районе Максимильяновки и Новодмитровки.

5 ноября в DeepState сообщили, что ВС РФ захватили Степановку в Краматорском районе Донецкой области. В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось о том, что на Краматорском направлении оккупанты пять раз осуществляли атаки.