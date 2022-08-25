Горят дома и школа: в Мариуполе разбушевался сильный пожар, оккупанты не реагируют (видео)

Поскольку реакции псевдовластей нет, люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить очаги возгорания.

В Мариуполе разбушевался сильный пожар. В городе горят дома и школа, однако оккупанты не обращают на это внимания, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Ожидаемо пожар перекинулся на жилые дома. Горят дома, горит здание школы №69 и пожары расползаются ЖМР "Восточный". Пожарных — ни одного. Оккупационная власть типично не реагирует", — написал Андрющенко.

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Также советник мэра Мариуполя обратился к оккупантам.

"Хватит издеваться над людьми! Снимайте МЧС с показухи для пропагандистов и отправляйте спасать людей. Мы знаем, что Иващенко не в городе, но ведь это не повод не реагировать на катастрофу", — отметил советник.

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Андрющенко добавил, что люди пытаются сами потушит пожар.

"Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое МЧС, понимая, что здесь не намародериш, не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушения. Стандартные последствия "русского мира" в полной мере", — написал Андрющенко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты устроили перепись населения во всех районах временно оккупированного Мариуполя, чтобы установить количество людей в городе. Неофициально говорят, что большинство людей не собираются участвовать в "референдуме".

Напомним, в РФ незаконно усыновляют похищенных детей из Мариуполя. К усыновлению предлагают 300 маленьких украинцев.