Горять будинки та школа: у Маріуполі розбушувалася сильна пожежа, окупанти не реагують (відео)

Оскільки реакції псевдовлад немає, люди згуртувалися і їздять на море за піском, щоб самостійно гасити осередки займання.

У Маріуполі розбушувалася сильна пожежа. В місті горять будинки та школа, проте окупанти не звертають на це уваги, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в себе в Telegram.

"Очікувано, пожежа перекинулася на житлові будинки. Горять будинки, горить будівля школи №69 і пожежі розповзаються ЖМР "Східний". Пожежників — жодного. Окупаційна влада типово не реагує", — написав Андрющенко.

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Також радник мера Маріуполя звернувся до окупантів.

"Досить знущатися з людей! Знімайте МНС з показухи для пропагандистів і відправляйте рятувати людей. Ми знаємо, що Іващенко не в місті, але ж це не привід не реагувати на катастрофу", — зазначив радник.

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Андрющенко додав, що люди намагаються самі загасити пожежу.

“Люди згуртувалися та їздять на море за піском, щоб самостійно гасити пожежі. Води немає. Так зване МНС, розуміючи, що тут не намародериш, не бере чи кидає трубку. Окупаційної влади у місті нема. Хаос і розруха. Стандартні наслідки "російського світу" повною мірою", — написав Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, що окупанти влаштували перепис населення у всіх районах тимчасово окупованого Маріуполя, щоб встановити кількість людей у місті. Неофіційно кажуть, що більшість людей не збираються брати участь у "референдумі".

Нагадаємо, у РФ незаконно усиновлюють викрадених дітей із Маріуполя. До усиновлення пропонують 300 маленьких українців.