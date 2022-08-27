"Просто лють": маріупольці продовжують жити в розбомблених будинках, — Андрющенко (відео)

Одинадцять місцевих жителів змушені залишатися в багатоповерхівці, від якої після обстрілів ЗС РФ практично нічого не залишилося. Поруч із будинком стоїть розбомблена техніка.

Частина містян в окупованому Маріуполі змушена жити в розбомблених багатоповерхових будинках. Про це у своєму Telegram-каналі розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

Він опублікував відповідне відео, на якому видно майже повністю зруйновану багатоповерхівку.

"Маріуполь. Лівобережний район. Руїна. Тут, саме в цьому будинку, досі живуть 11 осіб", — написав радник мера.

На відео видно, що будинок стоїть без вікон. Перед під'їздами люди намагаються організувати собі комфортніші умови — ставлять меблі, роблять навіси. Також видно згорілу військову техніку на дорозі.

Як коментує Андрющенко, такі реалії в місті на тлі російської пропаганди.

"Ось воно, справжнє втілення гасла "Росія тут назавжди". Лють. Просто лють", — підкреслив представник мерії.

Нагадаємо, 25 серпня в Маріуполі розгорілася сильна пожежа. У місті горіли будинки та школа, проте окупаційна влада не звертала на це уваги.

Раніше ми повідомляли, що загарбники влаштували перепис населення в усіх районах окупованого Маріуполя, щоб встановити кількість людей у місті. Неофіційно кажуть, що більшість людей не збираються брати участь у "референдумі".