Чекали на лінії розмежування: Червоний Хрест не приїхав на зустріч з українською делегацією

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що українська делегація планувала переконати організацію домогтися від РФ дозволу відвідати українських військовополонених у колонії Оленівки.

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Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) не приїхала на лінію розмежування, де на них чекав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець з українськими народними депутатами та представниками Офісу президента. Під час зустрічі українська делегація планувала переконати організацію домогтися від РФ дозволу відвідати українських військовополонених у колонії Оленівки. Про це Лубінець розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Це виявилося для МКЧХ складніше, ніж просто вкотре опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Незважаючи на наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили. Росіяни продовжують катувати наших героїв під мовчання міжнародних організацій", — написав він.

Дмитро Лубінець зазначив, що Україна пускає організацію до російських військовополонених, а Росія цього робити не хоче. Водночас Україна дотримується Женевських конвенцій, а РФ катує і вбиває українських захисників.

За його словами, МКЧХ мовчить, а за цим мовчанням криється покриття і приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняє РФ.

"Якщо організація не виконує поставлених перед нею цілей і своїм мовчанням підігрує агресору та злочинцеві — вона має бути ліквідована", — підсумував він.

Нагадаємо, 14 жовтня голова ОП Андрій Єрмак висунув вимогу Комітету Червоного Хреста відправити місію до колонії окупованої Оленівки. Він нагадав, що там наприкінці липня загинуло майже 50 українських військовополонених через теракт, який влаштувала Росія.

Раніше, 6 вересня голова Червоного Хреста Роберт Мардіні заявив, що організація має дотримуватись нейтралітету в конфліктах держав і не займається політикою. За його словами, це дає можливість представникам "Червоного Хреста" допомагати військовополоненим і цивільним.