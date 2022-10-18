Україна не бачить, щоб Червоний Хрест працював над захистом українських військовополонених, — Єрмак

17 жовтня на лінію зіткнення в Запорізькій області приїхала українська делегація, проте представники МКЧХ так і не з'явилися на зустріч із нею.

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Україна не бачить, щоб Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) працював над захистом українських військовополонених, зокрема тих, які перебувають у колонії окупованої Оленівки. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що Росія скоює військові злочини та геноцид стосовно українських військовополонених. Такі дії Москви вимагають від правозахисних організацій мати чітку позицію та рішучість.

"Минулого тижня, під час відеорозмови з президентом Червоного Хреста Мір'яною Еггер, я закликав представників МКЧХ відвідати разом з українською делегацією контактну лінію та вимагати допустити місію організації на тимчасово окуповану територію для перевірки стану українських полонених в Оленівці", — розповів Єрмак.

17 жовтня на лінію дотику у Запорізькій області приїхала українська делегація, проте представники МКЧХ так і не з'явилися на зустріч із нею.

"На жаль, Червоний Хрест не просто терпить порушення росіянами всіх норм міжнародного права, а й робить це мовчки", — вважає голова ОП.

Єрмак заявив, що Україна вимагає та очікує від Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських полонених в Оленівці. Він додав, що головною перешкодою є позиція Росії, проте Київ не бачить, щоб МКЧХ працював над захистом в'язнів.

"Українська сторона має всі підстави чекати на рішучі проактивні дії МКЧХ щодо імплементації його гуманітарного мандату", — підкреслив політик.

Нагадаємо, 17 жовтня українська делегація чекала на Червоний Хрест на лінії зіткнення. Проте представники організації не з'явилися на зустріч. Українська сторона планувала переконати організацію домогтися від РФ дозволу відвідати українських військовополонених у колонії Оленівки.

14 жовтня Андрій Єрмак висунув безальтернативну вимогу до Червоного Хреста направити місію до українських військовополонених в Оленівці.