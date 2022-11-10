ЗС РФ вкрали із храму ПЦУ в Енергодарі сім ікон XVIII-XIX століття (фото)

Церковні цінності російські окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею.

Related video

Російські війська пограбували храм, який належав до Православної церкви України в окупованому Енергодарі Запорізької області. Про це розповіли у Центрі національного спротиву.

Повідомляється, що росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, знайдених у церкві Енергодару. Церковні цінності російські окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII — початку XIX ст.

У відомстві наголосили, що російські військові активно грабують музейний фонд на окупованих територіях України.

"Так були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини та ті ж музеї Мелітополя. Тому вивезення ікон до музею, за фактом означає подальше їхнє вивезення до РФ", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада росіяни вивезли із Херсонського художнього музею до Криму цінну колекцію картин. Водночас окупанти, які організували вивіз предметів культурної спадщини України, не подбали про належне транспортування експонатів. Картини обмотували ганчірками та вантажили у вантажівки.

Раніше, 27 квітня, стало відомо, що ЗС РФ розграбували художній краєзнавчий музей в окупованому Маріуполі. Серед експонатів були роботи Архіпа Куїнджі, а також оригінал однієї з картин Івана Айвазовського.