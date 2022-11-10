ВС РФ украли из храма ПЦУ в Энергодаре семь икон XVIII-XIX века (фото)

Церковные ценности российские оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей.

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Российские войска разграбили храм, который относился к Православной церкви Украины в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в церкви Энергодара. Церковные ценности российские оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII – начала XIX века.

В ведомстве отметили, что российские военные активно грабят музейный фонд на оккупированных территориях Украины.

"Так были ограблены музеи Крыма, Донетчины, Херсонщины, Луганщины и те же музеи Мелитополя. Поэтому вывоз икон в музей, по факту означает дальнейший их вывоз в РФ", — сказано в сообщении.

Напомним, 6 ноября россияне вывезли из Херсонского художественного музея в Крым ценную коллекцию картин. При этом оккупанты, которые организовали вывоз предметов культурного наследия Украины не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и грузили в грузовики.

Ранее, 27 апреля стало известно, что ВС РФ разграбили художественный краеведческий музей в оккупированном Мариуполе. Среди экспонатов были работы Архипа Куинджи, а также оригинал одной из картин Ивана Айвазовского.