Держат в Крыму: россияне показали, как украли енота и других животных из зоопарка в Херсоне (видео)

Оккупанты вывезли на полуостров большую часть херсонского зоопарка, включая ламу, волка, осла и белок. Украинская сторона уже предложила обменять похищенных животных на пленных российских солдат.

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Россияне перед тем, как отступить с территории Херсона, успели похитить животных из местного зоопарка. В частности, речь идет о еноте — об их краже российские пропагандисты сообщили в своих телеграм-каналах.

В частности, российская поэтесса Анна Долгарева написала, что "единственная хорошая новость" для оккупантов в контексте отступления из Херсона состоит в том, что ее товарищ "успел покрасть енота из Херсонского зоопарка". Судя по кадрам, опубликованным в сети, речь идет о владельце крымского зоопарка "Тайган" Олеге Зубкове. На видео в его YouTube-канале показано, как мужчина похищает енота. По заверениям Зубкова, вывезти животных из зоопарка его попросила оккупационная администрация Херсонской области.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в свою очередь сообщил, что украинская сторона готова обменять десятерых попавших в плен российских мобилизованных солдат на похищенного енота.

"Не могу понять, зачем российские оккупанты украли украинского енота… Верните нашего украинского енота, мы вам десять чмобиков вернем назад", — сказал Братчук.

Тем временем движение UAnimals уточнило, что оккупанты похитили из Херсонского зоопарка не только енота, но и других животных: "В Крым они вывезли большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок".

Напомним, недавно стало известно, что российские войска разграбили храм, который относится к Православной церкви Украины в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Также мы писали о том, как российский "Красный Крест" украл имущество украинского общества в оккупированном РФ Крыму.