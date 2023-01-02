Морской флот дронов Украины пополнил беспилотник, названный в честь енота из Херсона

Надводный беспилотник поможет освободить оккупированные части Украины и вернуть енота домой.

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Флот морских дронов Украины дополнил новый аппарат Raccoon's Revenge, названный в честь херсонского енота. Об этом в Facebook сообщил проект UNITED24.

Беспилотник удалось приобрести накануне Нового года благодаря NAFO (North Atlantic Fella Organization). За последние два месяца организация собрала более 3000 пожертвований на общую сумму $276 429. Один надводный дрон, предположительно, обходится в $250 тыс., поэтому UNITED24 уже думает, на что потратить оставшиеся деньги.

"Возможно, нас ожидает еще один сбор NAFO", — отметила пресс-служба.

Как пишет Gagadget, морской беспилотник назвали Raccoon's Revenge ("Месть енота") в честь питомца, которого российские военные похитили из зоопарка в Херсоне и увезли в Крым. Как заявил владелец крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков, вывезти животных ему приказали оккупационные власти Херсонской области.

Ранее писали, что правительство Украины создает флот из 100 морских дронов отечественного производства, первые беспилотники были готовы в декабре. За семь месяцев средства в фонд пожертвовали жители 110 стран мира, чем помогли наладить производство. Беспилотники могут вести разведку на расстоянии до 400 км, разгоняться до 80 км/ч, работать до 60 часов и уничтожать российские корабли.

Осенью Литва собрала деньги на морские дроны для Украины. Как рассказал журналист Андрюс Тапинас, литовцы выбрали для аппаратов символичные имена: "PEACE Дец", "PEACE Да" и "PEACE Дюк".

В декабре украденный енот укусил главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Коллаборант пытался погладить зверя, которого в этот момент удерживал российский десантник.