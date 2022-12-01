Украденный из Херсона енот укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо (видео)

Российский ставленник пытался погладить животное и получил неожиданный ответ. Оккупанты прозвали енота Херс и пока не собираются менять его на своих пленных.

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Енот, украденный российскими оккупантами из Херсонского зоопарка, укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо. Видеокадры с курьезным случаем появились в соцсетях.

"Нет, нет, он не прыгнет. Он очень полюбил камеры, ему интересно. Он многим уже дал стимул, многие люди пишут нам", — рассказывает на камеру оккупант, держащий енота.

Сальдо после этого пытался погладить животное. В это время енот, которого захватчики прозвали Херс, набросился на коллаборанта и укусил его за палец.

"Аа-а-а… Не прокусил. Ну, ничего. Значит, служит. Молодец!", — прокомментировал Сальдо и более не рискнул приблизиться к украденному еноту.

Собравшиеся вместе с оккупантами российские пропагандисты спросили Сальдо, обменяют ли енота на памятники или пленных российских военных.

"Памятники у нас есть, мы их перевезли. Потемкин здесь, его останки находятся на территории левобережья. Поэтому мы таких обменов не делаем. Енота не отдадим, раз он с нами выехал, уже будет все время. Несмотря на то, что кусается", — сказал он.

Как россияне украли енота из Херсона

Поэтесса из России Анна Долгарева ранее отметила единственную "хорошую новость" для ВС РФ после их бегства из Херсона. Новость заключалась в том, что ее товарищ успел украсть енота из Херсонского зоопарка.

Кадры, опубликованные в сети, показывают, что поэтесса говорила о владельце крымского зоопарка "Тайган" Олеге Зубкове. Сам Зубков заявлял, что вывезти животных из зоопарка его просила оккупационная администрация Херсонской области.

Пропагандисты ранее утверждали, что украденный енот живет с Воздушно-десантными войсками РФ и стал для них "символом побед". Захватчики якобы берут его с собой "в дозор" в подсумке для сброса магазинов.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук отмечал, что украинцы хотят обменять 10 российских пленных на похищенного енота.

"Верните нашего украинского енота, мы вам десять чмобиков вернем назад", — заявил он.

Волонтеры из UAnimals уточнили, что из Херсонского зоопарка вывезли в Крым других животных — от ламы и волка до осла и белок.