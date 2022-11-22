"Мотивирует на победы": украденный из Херсона енот живет вместе с российскими десантниками (видео)

Оккупанты рассказывают росСМИ о том, как берут животное в разведывательный дозор и собираются наряжать его в тельняшку. Россияне уже дали хищнику новое имя — "Херсон".

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Российские СМИ показали сюжет с украденным россиянами из Херсонского зоопарка енотом. Журналисты утверждают, что теперь хищник живет вместе с российскими десантниками в окопах. Животному уже присвоили новую кличку — "Херсон", в честь города, из которого отступили Вооруженные силы РФ. Ролик вышел в эфире программы "Вести. Кострома".

Российские журналисты утверждают, что украденный енот живет в подразделении Воздушно-десантных войск РФ (ВДВ) и стал "символом десантников и их побед".

"Он живет с нами в окопе, мы его охраняем", — говорит на камеру один из российских военных.

В сюжете говорится, что десантники берут животное собой "в дозор" в подсумке для сброса магазинов. От имени енота россияне уже успели завести телеграм-канал — в нем хищник "называет" бойцов ВДВ своими "полосатыми друзьями". Также журналисты показали тельняшки, которые для енота подготовила российская военная Вещевая служба.

"Он нас мотивирует, стимулирует на дальнейшие победы. Конечно же, победа будет за нами. Енот стал символом нашего подразделения. Он наш член семьи", — говорит оккупант.

"Позывной" для енота выбрали голосованием в телеграм-канале. Из 327 вариантов подписчики паблика решили остановиться на кличке "Херсон".

"Херсон" — наш!", — говорят десантники, и свысока смотрят на украинских политиков, которые предложили обменять енота на памятник Екатерине II из Одессы", — говорит закадровый голос.

Далее один из десантников говорит о том, что ВДВ "своих не бросают", поэтому енот останется с ними и "будет защищать Российскую Федерацию".

Остальные животные, украденные из Херсонского зоопарка, отправились в частный зоопарк "Тайган" в Крыму, добавили журналисты.

Напомним, ранее российская поэтесса Анна Долгарева написала, что "единственная хорошая новость" для оккупантов в контексте отступления из Херсона состоит в том, что ее товарищ "успел покрасть енота из Херсонского зоопарка". Речь идет о владельце крымского зоопарка "Тайган" Олеге Зубкове. На одном из видео показано, как мужчина похищает хищника. По заверениям Зубкова, вывезти животных из зоопарка его попросила оккупационная администрация Херсонской области. Также известно, что россияне вывезли из областного центра большую часть коллекции зоопарка: от ламы и волка до осла и белок.

Также мы писали о том, как российские войска разграбили храм, который относится к Православной церкви Украины в оккупированном Энергодаре Запорожской области. Церковные ценности оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей.