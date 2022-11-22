"Мотивує на перемоги": вкрадений з Херсона єнот живе разом з російськими десантниками (відео)

Окупанти розповідають росЗМІ про те, як беруть тварину у розвідувальний дозор і збираються вбирати його у матроску. Росіяни вже дали хижакові нове ім'я – "Херсон".

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Російські ЗМІ показали сюжет з вкраденим росіянами з Херсонського зоопарку єнотом. Журналісти стверджують, що тепер хижак живе разом з російськими десантниками в окопах. Тварині вже привласнили нове прізвисько — "Херсон", на честь міста, з якого відступили Збройні сили РФ. Ролик вийшов в ефірі програми "Вісті. Кострома".

Російські журналісти стверджують, що вкрадений єнот живе у підрозділі Повітряно-десантних військ РФ (ПДВ) і став "символом десантників та їх перемог".

"Він живе з нами в окопі, ми його охороняємо", — каже на камеру один з російських військових.

У сюжеті йдеться, що десантники беруть тварину собою "у дозор" у підсумку для скидання магазинів. Від імені єнота росіяни вже встигли завести телеграм-канал — у ньому хижак "називає" бійців ПДВ своїми "смугастими друзями". Також журналісти показали матроски, які для єнота підготувала російська військова Речова служба.

"Він нас мотивує, стимулює на подальші перемоги. Звичайно ж, перемога буде за нами. Єнот став символом нашого підрозділу. Він наш член сім'ї", — каже окупант.

"Позивний" для єнота обрали голосуванням у телеграм-каналі. З 327 варіантів підписники пабліка вирішили зупинитися на прізвисько "Херсон".

"Херсон" — наш!", — кажуть десантники, і зверхньо дивляться на українських політиків, які запропонували обміняти єнота на пам'ятник Катерині II з Одеси", — каже закадровий голос.

Далі один із десантників говорить про те, що ПДВ "своїх не кидають", тому єнот залишиться з ними й "захищатиме Російську Федерацію".

Інші тварини, викрадені з Херсонського зоопарку, вирушили до приватного зоопарку "Тайган" у Криму, додали журналісти.

Нагадаємо, раніше російська поетеса Ганна Долгарьова написала, що "єдина хороша новина" для окупантів у контексті відступу з Херсона полягає в тому, що її товариш "встиг викрасти єнота з Херсонського зоопарку". Йдеться про власника кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова. На одному із відео показано, як чоловік викрадає хижака. За словами Зубкова, вивезти тварин із зоопарку його попросила окупаційна адміністрація Херсонської області. Також відомо, що росіяни вивезли з обласного центру більшу частину колекції зоопарку: від лами та вовка до осла та білок.

Також ми писали про те, як російські війська пограбували храм, який належить до Православної церкви України в окупованому Енергодарі Запорізької області. Церковні цінності окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею.