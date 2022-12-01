Вкрадений із Херсона єнот вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо (відео)

Російський ставленик намагався погладити тварину та отримав несподівану відповідь. Окупанти назвали єнота Херс і поки не збираються міняти його на своїх полонених.

Related video

Єнот, вкрадений російськими окупантами з Херсонського зоопарку, вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо. Відеокадри з курйозним випадком з'явилися у соцмережах.

"Ні, ні, він не стрибне. Він дуже полюбив камери, йому цікаво. Він багатьом уже дав стимул, багато людей пишуть нам", — розповідає на камеру окупант, який тримає єнота.

Сальдо після цього намагався погладити тварину. В цей час єнот, якого загарбники прозвали Херс, накинувся на колаборанта і вкусив його за палець.

"Аа-а-а... Не прокусив. Ну, нічого. Значить, служить. Молодець!" — прокоментував Сальдо і більше не ризикнув наблизитися до вкраденого єнота.

Російські пропагандисти, які зібралися разом з окупантами, запитали Сальдо, чи обміняють єнота на пам'ятники або полонених російських військових.

"Пам'ятники у нас є, ми їх перевезли. Потьомкін тут, його останки знаходяться на території лівобережжя. Тому ми таких обмінів не робимо. Єнота не віддамо, якщо він з нами виїхав, вже буде весь час. Попри те, що кусається", — сказав він.

Як росіяни вкрали єнота із Херсона

Поетеса з Росії Ганна Долгарьова раніше відзначила єдину "хорошу новину" для ЗС РФ після їхньої втечі з Херсона. Новина полягала в тому, що її товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку.

Кадри, опубліковані в мережі, показують, що поетеса говорила про власника кримського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова. Сам Зубков заявляв, що вивезти тварин із зоопарку його просила окупаційна адміністрація Херсонської області.

Пропагандисти раніше стверджували, що вкрадений єнот живе з Повітряно-десантними військами РФ і став для них "символом перемог". Загарбники нібито беруть його із собою "на дозор" у підсумку для скидання магазинів.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук зазначав, що українці хочуть обміняти 10 російських полонених на викраденого єнота.

"Поверніть нашого українського єнота, ми вам десять чмобіків повернемо назад", — заявив він.

Волонтери з UAnimals уточнили, що з Херсонського зоопарку вивезли до Криму інших тварин — від лами та вовка до віслюка та білок.