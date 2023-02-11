Залужный подтвердил удар морским дроном в Затоке: что о нем известно (фото, видео)

Россия могла последовать примеру Украины и создать свой морской флот беспилотников. Это ставит под угрозу торгового судоходства в Черном море, считает OSINT-аналитик H I Sutton.

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Российские войска атаковали мост в Затоке Одесской области неизвестным ранее морским беспилотником. Журналист и OSINT-аналитик с ником H I Sutton рассказал, что может означать применение нового типа оружия для войны.

В телеграм-каналах распространяют видео удара морского беспилотника железнодорожного моста в Затоке. Судя по первым кадрам, аналитик предполагает, что по всей видимости это управляемое надводное судно со взрывчаткой на борту. Похоже, российская армия унаследовала пример Украины и создала свою версию ударного дрона для атак по воде.

Автор считает, что для войны применение таких дронов имеет крупное значение. До этого времени не было известно, что у ВС РФ есть морские беспилотники. Даже если атака не принесла большого ущерба, это будет серьезной угрозой для Украины. Сам мост соединяет Украину с Молдовой и Румынией, российская армия атакует его уже не впервые. До этого был ряд ракетных ударов по мосту в апреле 2022 года.

[ + – ] Российские корабли в акватории Черного моря перед масштабным ракетным ударом по Украине

В акватории Черного неба зафиксировали множество небольших кораблей, часть из которых могли оборонять большие военные корабли в ходе ракетного удара по Украине, однако на каких-то из них могли быть и морские беспилотники. Аналитик предполагает, что если РФ сможет использовать дроны против украинских береговых объектов, то ВСУ больше не смогут атаковать российские военные корабли таким же образом, как было раньше. Это сдвиг в сторону РФ.

Также российская армия может использовать морские дроны для ударов по торговым кораблям, чтобы нарушить зерновую сделку. При этом официально такие атаки не будут признаваться, а обвинять во всем Москва будет Украину.

Генерал Залужный подтвердил применение РФ морских дронов

В ходе переговоров главнокомандующего генерала Валерия Залужного с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсуждался вопрос ПВО и итоги массированного ракетного удара по Украине 10 февраля.

"Поделился обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", — заявил генерал Залужный.

Напомним, по данным Одесской ОВА, достоверность видео удара по мосту в Затоке еще не подтвердили. Это мог быть вброс со стороны РФ.

2 января сообщалось, что морской флот дронов Украины пополнился беспилотником, который назвали в честь енота из Херсона.