Будут поставлены в Украину: Бельгия обучает ВСУ управлению подводными дронами

По словам министра обороны Бельгии Людовин Дедондер, украинские военные прибыли в Бельгию в первой декаде февраля, а к маю ВСУ уже могут получить бельгийские морские беспилотники.

Related video

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят обучение управлению подводными беспилотными аппаратами на территории Королевства Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на слова министра обороны Бельгии Людовин Дедондер.

Сообщается, что в первой декаде февраля украинские военные прибыли в Бельгию и приступили к освоению ранее обещанных Украине беспилотников.

"Благодаря Министерству обороны Королевства Бельгии украинские военные будут проходить обучение на подводных беспилотных аппаратах, которые Бельгия поставит в Украину", — сообщила глава Минобороны.

Обучение военнослужащих ВСУ проходит в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

"Я выразила им свою поддержку и отдала честь за мужество, которое они демонстрируют почти год", — сказала Людовин Дедондер.

Отметим, что в ноябре прошлого года Людовин Дедондер сообщила, что 10 подводных беспилотников производства бельгийской компании ECA Robotics Belgium будут доставлены в Украину до конца мая 2023 года.

По данным издания Navy Recognition, речь идет о дистанционно управляемом аппарате (ROV) 7. Известно, что ROV 7 способен работать на глубине до 300 метров с различными целями, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.

Напомним, что в декабре прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал запуск в Украине первого Флота морских дронов. Он отметил, что благодаря пожертвованиям на украинскую армию черед платформу UNITED24 украинцы смогли разработать и наладить выпуск собственных морских беспилотников.

Фокус также писал о том, что 11 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил информацию о том, что ВС РФ атаковали мост в Затоке Одесской области неизвестным ранее морским беспилотником. Он отметил, что подобные действия создают угрозу гражданскому судоходству в Черном море.