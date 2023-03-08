11 тысяч бойцов ВСУ закончат обучение в ЕС до конца марта, еще 30 тысяч ждут своей очереди

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель еще рассказал о плане из трех пунктов по закупкам боеприпасов для украинцев на 2 миллиарда долларов. Утвердить его могут уже 20 марта.

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Европейский Союз к концу марта обязался подготовить более 11 тысяч украинских военных, которые после этого отправятся на фронт бороться с российской агрессией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель.

По его словам, сейчас идет усиленная работа над тем, чтобы успеть до конца текущего месяца подготовить более 11 тысяч украинских солдат, которые сразу же будут готовы отправляться на поле боя.

"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", – сказал Жозеп Боррель.

Кроме того, в рамках миссии Европейского союза до конца года будут проведены учения еще 30 тысяч бойцов из Вооруженных сил Украины. Они подготавливают экипажи для танков, которые поставили в Украину страны-члены НАТО, а также был предложен план сразу по трем пунктам касаемо поставок снарядов для Украины на 2 миллиарда евро.

"Речь идет о поставках из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг – совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения ", – сказал Боррель.

Предложенную инициативу могут утвердить на очередной совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в бельгийской столице.

Напомним, 23 февраля Жозеп Боррель заявлял, что Российская Федерация перебросила на фронт 300 000 солдат. Это обозначает, что они готовы продолжать войну и сосредоточили еще больше войск, чем перед масштабным вторжением в Украину.