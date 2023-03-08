"Залишилася без ще одного "аналоговнет": СБУ знищила черговий "Сонцепек" ЗС РФ

Спецназівці українських спецслужб провели успішне відпрацювання по працюючій техніці противника. Для реалізації своєї операції вони використовували FPV-дрони.

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Бійці Служби безпеки України успішно відпрацювали по російській важкій вогнеметній системі "Сонцепек", що призвело до її знищення. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства у середу, 8 березня.

На опублікованому в мережі ролику видно, що момент знищення цієї військової техніки окупантів стався тоді, коли супротивник здійснював залп.

"Воїни Центру спецоперацій "А" Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему "Сонцепек" прямо в момент її залпу. "Друга армія світу" залишилася без ще одного "аналоговнету", — йдеться у повідомленні.

Спецназівці Служби безпеки України провернули цю операцію за допомогою FPV-дрона, проте час та місце знищення "Сонцепека" приховано з міркувань безпеки.

Система "Сонцепек": чим вона відома

Тяжка вогнеметна система 1А "Сонцепек" 220-мм калібру побудована на шасі танка Т-72. Створювали її на основі ТОС-1 "Буратіно", а на озброєння до сухопутних військ РФ її поставили на початку 2000-х років.

[ + – ] СБУ знищила чергову ТОС-1А російських окупантів Фото: Комсомольська правда

Технічні характеристики ТОС-1А "Сонцепек":

калібр реактивних снарядів: 220 мм;

максимальна дальність: 10 км;

екіпаж: 3 особи

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 15 лютого 2023 року вдалося знищити вже 9 таких систем. Чи враховували при підрахунку успішне відпрацювання співробітників спецслужб — невідомо.

Нагадаємо, 8 березня речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що захисники України знищили за добу п'ять російських новітніх танків Т-90.

Також 8 березня артилеристи ЗСУ знищили дві групи бійців ЗС РФ під Бахмутом. Ліквідували росіян на околицях населеного пункту артилеристи 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Вони застосували гаубиці М777.