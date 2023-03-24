Эксперты объяснили, зачем дроны ВСУ добивают брошенную российскую технику (видео)

Россиянам удалось забрать под Угледаром танк Т-72Б3 и БМП-2, оставленные экипажами в начале февраля, — теперь оккупанты могут их починить и снова бросить в бой.

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Украинские военные часто используют дроны, чтобы уничтожать уже брошенную российскую технику. Портал Defence Express объяснил целесообразность такой тактики на поле боя.

Подразделения ВСУ и СБУ уже неоднократно показывали, как с помощью беспилотников забрасывают гранатами поврежденную технику ВС РФ, которую экипажи давно покинули. Пользователи Сети часто задаются вопросом, почему украинские бойцы рискуют дроном и тратят гранаты вместо того, чтобы захватывать вражеские танки, бронетранспортеры и тому подобное.

Как пишет Defence Express, порой технику невозможно забрать из-за интенсивных боевых действий или по другим причинам. При этом существует риск, что противник сам сможет оттащить ее к себе на позиции, отремонтировать и снова бросить в бой.

К примеру, военные аналитики Ukraine Weapons Tracker обратили внимание на видеоролик, опубликованный СБУ 23 марта. На кадрах запечатлена техника ВС РФ, брошенная под Угледаром в Донецкой области, которую спецназовцы из Центра "А" поразили с помощью дронов. Эксперты заметили, что в том месте россияне бросили свои машины еще в начале февраля, и с тех пор смогли забрать оттуда Т-72Б3 и БМП-2, которые теперь смогут применить в будущем.

Как отчиталась СБУ, в целом за 5 дней группа "Белые волки" смогла поразить на восточном направлении 22 цели: 14 танков, 4 БМП, спецмашину для разминирования, 2 блиндажа с пехотой ВС РФ и склад с боеприпасами. Вся эта техника сильно повреждена и вряд ли подлежит восстановлению.

Как писали ранее, в ночь на 18 марта операторы СБУ подорвали 11 единиц российской техники: 10 танков и БТР. Для этого Центр специальных операций "А" использовал дроны с тепловизорами и кумулятивными зарядами.

Недавно СБУ показала, как бьет технику ВС РФ FPV-дронами. Один из них влетел в двигатель БТР, который возвращался на позицию с российской пехотой.