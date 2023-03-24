Залетів прямісінько в люк: дрон-камікадзе ЗСУ знищив танк Т-72Б3 під Авдіївкою (відео)

Росіяни спробували штурмувати українські позиції, але втратили 5 танків та були відкинуті.

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Підрозділ "Очі відплати" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищив російський танк Т-72Б завдяки точному влучанню дрона-камікадзе під Авдіївкою на Донеччині. Відеозапис атаки опублікував у Telegram благодійний фонд "Help the Brave".

Підрозділ запустив FPV-дрон, зібраний школою "Ескадрон", і пілоту вдалося завести його прямо в люк на башті. Унаслідок вибуху Т-72Б3 загорівся і був повністю виведений з ладу. Як поділилися волонтери, за допомогою 20-ти таких дронів бійцям з "Очі відплати" вдалося знищити 5 танків і кілька десятків російських військових.

"Того дня росіяни намагалися атакувати позиції 59-ї бригади, але за допомогою наших дронів пілотом "Очей відплати" було знешкоджено 3 танки та 5 окупантів, і атаку вдалося відбити", — написали в соцмережах представники БФ "Help the Brave".

Школа "Ескадрон" теж поділилася роликом і зазначила в Telegram, що танк знищила модель дрону під назвою "Пегас". Українські військові дають їм свої "позивні": Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee та інші. А нещодавно інженери зібрали модель "Буцефал" з більшою витривалістю та вантажопідйомністю.

Дрон-камікадзе "Пегас" від школи "Ескадрон" Фото: Telegram

Ще один танк Т-72Б3 "Очі віплати" знищили на передовій за допомогою дрона від школи Falcon. Підбита машина застрягла посеред поля бою поруч із позиціями ЗС РФ. Українські оператори не могли підібратися до нього, щоб забрати чи добити за допомогою квадрокоптера Mavic, оскільки росіяни активно використовують засоби радіоелектронної боротьби. А ось FPV-дрон успішно впорався з роботою, залетівши в люк.

Напередодні експерти пояснили, навіщо ЗСУ знищують покинуту російську техніку. Екіпажі регулярно залишають танки, БТР та інші машини на полі бою, щоб урятувати власні життя, але надалі її можуть забрати для ремонту. Українські військові вважають за краще добивати техніку дронами, якщо не виходить її захопити як трофеї.