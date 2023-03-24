Залетел прямо в люк: дрон-камикадзе ВСУ уничтожил танк Т-72Б3 под Авдеевкой (видео)

Россияне попытались штурмовать украинские позиции, но потеряли 5 танков и были отброшены.

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Подразделение "Очі відплати" из 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российский танк Т-72Б благодаря меткому попаданию дрона-камикадзе под Авдеевкой в Донецкой области. Видеозапись атаки опубликовал в Telegram благотворительный фонд "Help the Brave".

Подразделение запустило FPV-дрон, собранный школой "Эскадрон", и пилоту удалось завести его прямо в люк на башне. В результате взрыва Т-72Б3 загорелся и был полностью выведен из строя. Как поделились волонтеры, с помощью 20-ти таких дронов бойцам из "Очі відплати" удалось уничтожить 5 танков и несколько десятков российских военных.

"В тот день россияне пытались атаковать позиции 59-й бригады, но с помощью наших дронов пилотом "Очей відплати" были обезврежены 3 танка и 5 оккупантов, и атаку удалось отбить", — написали в соцсетях представители БФ "Help the Brave".

Школа "Эскадрон" тоже поделилась роликом и отметила в Telegram, что танк уничтожила модель дрона под названием "Пегас". Украинские военные дают им свои "позывные": Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee и другие. А недавно инженеры собрали модель "Буцефал" с большей выносливостью и грузоподъемностью.

Дрон-камикадзе "Пегас" от школы "Эскадрон" Фото: Telegram

Еще один танк Т-72Б3 "Очі віплати" уничтожили на передовой с помощью дрона от школы Falcon. Подбитая машина застряла посреди поля боя рядом с позициями ВС РФ. Украинские операторы не могли подобраться к нему, чтобы забрать или добить с помощью квадрокоптера Mavic, поскольку россияне активно используют средства радиоэлектронной борьбы. А вот FPV-дрон успешно справился с работой, залетев в люк.

Накануне эксперты объяснили, зачем ВСУ уничтожают брошенную российскую технику. Экипажи регулярно оставляют танки, БТР и другие машины на поле боя, чтобы спасти собственные жизни, но в дальнейшем ее могут забрать для ремонта. Украинские военные предпочитают добивать технику дронами, если не получается ее захватить в качестве трофеев.