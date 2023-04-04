СБУ уничтожила дроном-камикадзе российский комплекс "Муром-М": чем он был опасен

Комплексы "Муром-М" очень опасны, ведь следят за действиями ВСУ на большом расстоянии и в любое время суток.

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Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью дрона-камикадзе уничтожил российский комплекс наблюдения "Муром-М". Школа операторов "Эскадрон" показала в Telegram видеозапись атаки.

Специалисты школы "Эскадрон" собирают ударные FPV-дроны "Пегас", которые поставляют многим подразделениям ВСУ и СБУ. Один из таких бойцы СБУ применили для поражения комплекса "Муром-М", установленного на вышке мобильной связи. В ролике можно заметить, что в момент атаки на платформе находились два российских военных, которые, вероятно, пострадали от взрыва БПЛА.

"Согласно перехвату, три оккупанта, которые его (комплекс "Муром-М", — ред.) обслуживали, получили ранения. А кое-кто, возможно, и умер", — прокомментировали в школе "Эскадрон".

Ранее писали, что ВС РФ начали применять на войне в Украине комплексы "Муром-М". Это мобильное устройство автономно обнаруживает живую силу и технику, используя оптическую камеру и тепловизор. В дневное время оно замечает людей на расстоянии до 10 км, а ночью — до 4 км. Для максимального обзора комплексы устанавливают на вышках, башнях, элеваторах, высоких зданиях или штатных мачтах.

Существуют также стационарные версии "Муром", которы устанавливаются на специальные башни — их дальность работы достигает 15 км. Такое оборудование российские войска установили вдоль украинской границы, чтобы корректировать артиллерийский огонь или сопровождать диверсионно-разведывательные группы на территории Украины.

В марте стало известно, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе поразили российский комплекс "Муром" на Каховской ГЭС. Комплекс следил за передвижением украинских войск с дамбы, однако бойцы из батальона "Стугна" раз и навсегда устранили эту угрозу.