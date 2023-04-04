СБУ знищила дроном-камікадзе російський комплекс "Муром-М": чим він був небезпечний

Комплекси "Муром-М" дуже небезпечні, адже стежать за діями ЗСУ на великій відстані та у будь-який час доби.

Related video

Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою дрону-камікадзе знищив російський комплекс спостереження "Муром-М". Школа операторів "Ескадрон" показала у Telegram відеозапис атаки.

Фахівці школи "Ескадрон" збирають ударні FPV-дрони "Пегас", які постачають багатьом підрозділам ЗСУ та СБУ. Один із таких бійці СБУ застосували для враження комплексу "Муром-М", встановленого на вежі мобільного зв'язку. У ролику можна помітити, що в момент атаки на платформі знаходилися два російські військові, які, ймовірно, постраждали від вибуху БПЛА.

"Згідно з перехопленням, три окупанти, які його (комплекс "Муром-М", — ред.) обслуговували, отримали поранення. А дехто, можливо, і помер", — прокоментували в школі "Ескадрон".

Раніше писали, що ЗС РФ почали застосовувати на війні в Україні комплекси "Муром-М". Цей мобільний пристрій автономно виявляє живу силу та техніку, використовуючи оптичну камеру та тепловізор. Вдень воно помічає людей на відстані до 10 км, а вночі — до 4 км. Для максимального огляду комплекси встановлюють на вежах, вежах, елеваторах, високих будівлях або штатних щоглах.

Існують також стаціонарні версії "Муром", які встановлюються на спеціальні вежі — їхня дальність роботи сягає 15 км. Таке обладнання російські війська встановили вздовж українського кордону, щоби коригувати артилерійський вогонь або супроводжувати диверсійно-розвідувальні групи на території України.

У березні стало відомо, що ЗСУ за допомогою дрона-камікадзе вразили російський комплекс "Муром" на Каховській ГЕС. Комплекс стежив за пересуванням українських військ із дамби, проте бійці з батальйону "Стугна" раз і назавжди усунули цю загрозу.