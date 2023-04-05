"Горіло знатно": дрон-камікадзе 59 ОМБр знищив машину росіян на передовій

Оператор із ЗСУ змусив безпілотник, начинений вибухівкою, зіткнутися з вантажівкою на дорозі, позбавивши окупантів ще однієї одиниці техніки.

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Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України застосували дрон-камікадзе для знищення російської військової техніки. Школа підготовки операторів "Ескадрон" показала кадри атаки на своєму каналі в Telegram.

Як зазначається, успішного удару завдали випускники школи "Ескадрон", які зараз несуть службу в підрозділі "Очі відплати". Під час бойового вильоту оператор FPV-дрона з крафтнеймом "HLOPOK 056" перехопив вантажний автомобіль ЗС РФ, який рухався дорогою, і зіткнувся з ним лоб у лоб. Водій транспортного засобу звернув убік, щоб об'їхати перешкоду, але пілот швидко зреагував і направив ударний БПЛА в ціль.

"Наші випускники з потоку HLOPOK реалізовують свій вибуховий потенціал. Дрон-камікадзе під номером 056 вдало подолав відстань в 7 кілометрів і знищив автомобіль окупантів. Горіло знатно", — додали в школі "Ескадрон".

На відеозаписі з іншого безпілотника справді можна помітити пожежу, яка почалася на дорозі після вибуху дрона. Цілком можливо, що вантажівка перевозила боєприпаси російської армії, які вони могли використати для чергового обстрілу українців.

Інструктори школи "Ескадрон" не лише навчають українських операторів, а й збирають сотні дронів-камікадзе для військових. Найпопулярнішою моделлю є квадрокоптер "Пегас" з керуванням від першої особи (FPV), які успішно знищують російську техніку на передовій під керуванням бійців ЗСУ та СБУ.

Наприкінці березня дрон-камікадзе "Пегас" знищив російський танк, кинутий екіпажем. Оператор, хоч і не легко, але завів безпілотник прямо у відкритий люк бронетехніки, щоб він вибухнув уже всередині та завдав якомога більше збитків.

4 березня стало відомо, що СБУ за допомогою дрону "Пегас" знищила ворожий комплекс "Муром-М", встановлений на вежі мобільного зв'язку. З його допомогою росіяни цілодобово стежили за діями українських військових.