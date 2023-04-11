Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил российский "Урал" посреди поселка на Херсонщине (видео)

Оператор напомнил оккупантам, что они не могут чувствовать себя в безопасности на захваченных территориях Украины.

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Украинские военные с помощью дрона-камикадзе взорвали грузовик "Урал" на оккупированной части Херсонской области. Видеозапись успешной атаки разместил местный Телеграм-канал "Регіон 22".

По данным источника, оператор из Херсонской области 7 апреля совершил успешный налет на российскую технику в оккупированном поселке Днепряны. Судя по ролику, "Урал" ехал по центральной улице, когда его настиг неизвестный беспилотник и влетел в кабину с правой стороны.

Последствия удара с расстояния нескольких километров снял разведывательный дрон. На первый взгляд грузовик не получил значительного урона от взрыва и продолжил ехать, однако через несколько метров он остановился и загорелся, вероятно, в результате удара был поврежден двигатель.

"Товарищ, наш земляк, отправил ут*рков в ад", — написали авторы канала.

Ранее показывали, как украинский дрон-камикадзе "Пегас" атаковал танк ВС РФ. Оператор заставил беспилотник упасть прямо внутрь через открытый люк, где он и взорвался, сделав боевую машину непригодной для ремонта.

В апреле российский солдат взорвался вместе с дроном-камикадзе в окопе. Оккупант сбил беспилотник из стрелкового оружия и подумал, что тот уже не представляет опасности.

Писали также, что ВСУ применяют на передовой наземные дроны-минеры, оснащенные миной и 12 кг тротила. Аппарат с дистанционным управлением забрасывает взрывные устройства на позиции россиян, после чего украинские военные дистанционно их взрывают.