"Найскладніша рятувальна місія": до Херсона повернули 24 викрадені дитини, — ОВА (відео)

Перед тим, як діти змогли потрапити додому, їм довелося пережити 13-годинний допит окупантів і насильно стати учасниками пропагандистського репортажу, повідомляє українська влада.

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У понеділок, 10 квітня, до Херсона повернулися 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Про це стало відомо з офіційного Telegram-каналу Херсонської ОВА.

"Вдалося повернути додому двадцять чотири дитини з Херсона, котрих незаконно утримували російські окупанти", — повідомляє відомство.

Також відомство повідомляє, що малюків приїхав зустрічати особисто начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який поспілкувався з ними та вручив їм подарунки.

Херсонська військова адміністрація повідомила, що дітей вдалося повернути за допомогою волонтерів Благодійного фонду "Save Ukraine".

"Вони (волонтери — ред.) доклали неймовірних зусиль, щоб юні жителі області нарешті змогли побачити та обійняти своїх рідних", — зазначено в повідомленні.

На відео видно радість дітей, які поспішили зробити пам'ятну фотографію біля арки на в'їзді до рідного міста.

"Ви не будете зараз ходити до школи, оскільки у нас проходить онлайн-навчання", — повідомив глава ОВА, після чого вручив дітям планшети та ноутбуки, необхідні для навчання.

Також Херсонська адміністрація висловила велику подяку "Укрзалізниці" за сприяння у перевезенні звільнених дітей.

За інформацією відомства та волонтерів, повернення дітей стало однією з найскладніших рятувальних місій, оскільки окупанти влаштували дітям 13-ти годинний допит та змусили взяти участь у репортажі, котрий знімали для російської пропаганди.

"Незважаючи на всі випробування та пережите, головне, що тепер діти у безпеці, зі своїми рідними", — зазначили в ОВА.

Нагадаємо, 7 березня Кабмін затвердив механізм примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій, при цьому зазначивши, що відмови опікунів та батьків не будуть братися до уваги, коли йдеться про життя дитини.

За інформацією Центру національного опору на кінець березня, російські окупанти створили 45 дитячих та 12 військових таборів для "перевиховання" українських дітей. Після початку повномасштабного вторгнення до Росії могли вивезти близько 20 тисяч дітей.