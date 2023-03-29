Куди військові РФ вивозять дітей із України: з'явилася карта таборів (фото)

У Центрі національного спротиву з'ясували, що окупанти створили 45 дитячих та 12 військових таборів для "перевиховання". Після початку великої війни в Росію могли вивезти до 20 тисяч дітей.

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Російські військові вивозять українських дітей у РФ та підконтрольні їм території з початку повномасштабної війни в Україні. Фахівці Центру національного спротиву 28 березня представили карту таборів, до яких попадають діти.

Карту створювали за інформацією з відкритих джерел, відомості будуть додавати. Вивезення дітей в Росію — це систематичний та заздалегідь підготовлений процес, стверджують в організації.

Всього на карту нанесено 45 дитячих та 12 військових таборів.

На карті відзначено 45 дитячих та 12 військових таборів

За даними Центру, траплялися випадки, коли дітей вивозили до центрів військової підготовки на "перевиховання". Наприклад, до Чечні відвозили підлітків із тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Мета таких програм — виховання особливо жорстоких та вірних режиму підлітків, яких згодом можна буде використати проти їхньої Батьківщини", — зазначили експерти.

Найчастіше з України вивозять такі категорії дітей:

сиріт, у деяких батьків вбили росіяни;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію та потрапили до російських катівень.

Після вивезення до російських таборів дітей ідеологічно обробляють за підготовленою програмою. Їх навчають історії Росії, гімну ворожої країни та дають перекручене уявлення про війну в Україні, повідомив Центр.

Пропагандисти з РФ постійно говорять про вимушену евакуацію дітей із зон бойових дій, але насправді їх вивозять постійно з прифронтових та віддалених від них районів, йдеться у повідомленні.

Скільки дітей уже вивезли з України до Росії?

За даними української ініціативи "Діти війни", російські окупанти вивезли до Росії 19,5 тисячі дітей. Організація наводить поіменний список, створений за заявами батьків, родичів, представників влади та свідків.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 28 березня заявила, що росіяни викрали 4390 дітей-сиріт, напівсиріт або позбавлених батьківського піклування.

Дітям-сиротам з України видають російське громадянство у спрощеному порядку

Директор благодійної організації "СОС Дитячі містечка Україна" Дар'я Касьянова у спілкуванні з ВВС наголошує, що дані у списку можуть бути не вичерпними. Після кожного повернення дітей до України з'ясовуються нові випадки, про які раніше не знали.

Російська влада та уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова часто визнають депортацію дітей з України до Росії, влаштування їх в інші сім'ї та видачу їм громадянства.

Львова-Бєлова у жовтні минулого року звітувала про перебування в Росії у різний час від 1,5 до 2,5 тисячі дітей.

З літа 2022 року, після указу Путіна, дітям-сиротам з України стали спрощено видавати російське громадянство.

Дії окупантів підпадають під статтю II "Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього". У визначення геноциду входить насильницька передача дітей з однієї групи до іншої.

Нагадаємо, що 24 березня дитячий омбудсмен РФ розповіла про 56 дітей з України, які чекають на возз'єднання з сім'ями.

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у викраденні дітей з України.

А 16 лютого Львова-Бєлова дякувала Путіну за можливість усиновити 15-річного хлопчика з Маріуполя. Чиновник тоді говорила, що зрозуміла, "як бути мамою дитини з Донбасу".