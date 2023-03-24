Після видачі ордера на арешт Путіна: у РФ пообіцяли повернути ще 56 українських дітей

За словами російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, українські діти опинялися на території РФ за згодою батьків, щоб "відпочити та набратися сил".

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Уповноважений за президента Російської Федерації з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що 56 українських дітей, які опинилися на території РФ, очікують на возз'єднання зі своїми сім'ями. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

Дитячий омбудсмен написала, що протягом останніх двох тижнів 33 дитини з України змогли повернутись до своїх близьких. За її словами, діти з Херсонської, Запорізької, Харківської областей перебували у так званих "здравницях".

Львова-Бєлова стверджує, що батьки дали згоду на відправлення їхніх дітей на відпочинок до оздоровчих таборів у Криму та Краснодарському краї "подалі від бойових дій".

"Зараз у здравницях залишаються ще 56 хлопців. Вони в безпеці та на зв'язку з рідними. По кожній дитині існує план дій, щоб вона опинилась у родинному колі", — пише омбудсмен.

Марія Львова-Бєлова пообіцяла повернути 56 українських дітей

Марія Львова-Бєлова також заявила, що понад 2000 дітей, які "прибули на відпочинок" до Росії з 2022 року, вже возз'єдналися зі своїми рідними.

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконному переміщенні людей з окупованих територій України на територію РФ на шкоду українським дітям.

Раніше, 16 лютого, Марія Львова-Бєлова подякувала Володимиру Путіну за можливість усиновити дитину з Маріуполя. При цьому президент РФ заявив, що серед росіян побільшало охочих усиновити українських дітей.

За словами хлопчика, якого вдалося повернути в Україну 23 березня, у так званому "таборі" російські окупанти били українських дітей, казали, що батьки від них відмовилися та погрожували відправити їх до дитячого будинку у Пскові для подальшого усиновлення.