"Били тих, хто за Україну": викрадена дитина розповіла про знущання окупантів (відео)
За словами насильно депортованого в РФ хлопчика, росіяни погано їх годували та погрожували відправити до псковського інтернату для подальшого усиновлення.
Дитина, яку насильно утримували на території Російської Федерації, розповіла про те, як окупанти поводяться з викраденими українськими дітьми. Відповідне відео опублікувала у Facebook журналістка Тетяна Попова.
В інтерв'ю представникам ЗМІ дитина зізналася, що російські окупанти погано їх годували, а також били тих, хто позитивно висловлювався про Україну. За його словами, деякі діти тікали, щоби купити собі їжу.
"Били тих, хто за Україну. З Херсонської області майже всі — за Україну. Металевим ціпком били. Бив Астахов, який відповідає за безпеку", — згадує хлопчик.
За словами дитини, окупанти намагалися переконати їх у тому, що від них відмовилися батьки. Росіяни також погрожували відправити дітей до псковського інтернату для подальшого усиновлення.
"Усе одно ви їх не заберете. Це діти Росії будуть", — говорили батькам керівники так званого "табору".
Хлопчик зазначив, що росіяни намагалися дезінформувати українських дітей, зокрема, відмовлялися визнавати, що ЗСУ звільнили Херсон.
Нагадаємо, що 23 березня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про повернення в Україну двох дітей 9 й 16 років, яких незаконно утримували на території Росії.
Раніше, 22 березня, також стало відомо, що в Україну вдалося повернути 17 дітей із Херсонської та Харківської областей, яких росіяни депортували на інші окуповані території чи в РФ.
Ще ми писали про повернення 128 українських дітей 8 лютого. За словами голови Департаменту захисту інтересів дітей і протидії насильству Юлії Усенко, для того, щоб повернути хоча б одну дитину, багато людей працюють місяцями.