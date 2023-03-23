"Били тих, хто за Україну": викрадена дитина розповіла про знущання окупантів (відео)

За словами насильно депортованого в РФ хлопчика, росіяни погано їх годували та погрожували відправити до псковського інтернату для подальшого усиновлення.

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Дитина, яку насильно утримували на території Російської Федерації, розповіла про те, як окупанти поводяться з викраденими українськими дітьми. Відповідне відео опублікувала у Facebook журналістка Тетяна Попова.

В інтерв'ю представникам ЗМІ дитина зізналася, що російські окупанти погано їх годували, а також били тих, хто позитивно висловлювався про Україну. За його словами, деякі діти тікали, щоби купити собі їжу.

"Били тих, хто за Україну. З Херсонської області майже всі — за Україну. Металевим ціпком били. Бив Астахов, який відповідає за безпеку", — згадує хлопчик.

За словами дитини, окупанти намагалися переконати їх у тому, що від них відмовилися батьки. Росіяни також погрожували відправити дітей до псковського інтернату для подальшого усиновлення.

"Усе одно ви їх не заберете. Це діти Росії будуть", — говорили батькам керівники так званого "табору".

Українська дитина розповіла про перебування в РФ

Хлопчик зазначив, що росіяни намагалися дезінформувати українських дітей, зокрема, відмовлялися визнавати, що ЗСУ звільнили Херсон.

Нагадаємо, що 23 березня український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про повернення в Україну двох дітей 9 й 16 років, яких незаконно утримували на території Росії.

Раніше, 22 березня, також стало відомо, що в Україну вдалося повернути 17 дітей із Херсонської та Харківської областей, яких росіяни депортували на інші окуповані території чи в РФ.

Ще ми писали про повернення 128 українських дітей 8 лютого. За словами голови Департаменту захисту інтересів дітей і протидії насильству Юлії Усенко, для того, щоб повернути хоча б одну дитину, багато людей працюють місяцями.