"Били тех, кто за Украину": похищенный ребенок рассказал об издевательствах оккупантов (видео)

По словам насильственно депортированного в РФ мальчика, россияне плохо их кормили и угрожали отправить в псковский интернат для дальнейшего усыновления.

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Ребенок, которого насильственно удерживали на территории Российской Федерации рассказал о том, как оккупанты обращаются с похищенным украинскими детьми. Соответствующее видео опубликовала в Facebook журналистка Татьяна Попова.

В интервью представителям СМИ ребенок признался, что российские оккупанты плохо их кормили, а также избивали тех, кто положительно высказывал об Украине. По его словам, некоторые дети убегали, чтобы купить себе еду.

"Били тех, кто за Украину. Из Херсонской области почти все — за Украину. Металлической палкой били. Бил Астахов, который отвечает за безопасность", — вспоминает мальчик.

По словам ребенка, оккупанты пытались убедить их в том, что от них отказались родители. Россияне также грозили отправить детей в псковский интернат для дальнейшего усыновления.

"Все равно вы их не заберете. Это дети России будут", — говорили родителям в руководители так называемого "лагеря".

Украинский ребенок рассказал о пребываниии в РФ

Мальчик отметил россияне пытались дезинформировать украинских детей, в частности отказывались признавать, что ВСУ освободили Херсон.

Напомним, что 23 марта украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о возвращении в Украину двоих детей 9 и 16 лет, которые незаконно удерживались на территории России.

Ранее, 22 марта, также стало известно, что в Украину удалось вернуть 17 детей из Херсонской и Харьковской областей, которых россияне депортировали на другие оккупированные территории или в РФ.

Еще мы писали о возвращении 128 украинских детей 8 февраля. По словам главы Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Юлии Усенко, для того, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка, большое многие люди трудятся месяцами.