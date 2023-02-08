В Украину вернули 128 детей, принудительно вывезенных оккупантами, — Офис генпрокурора

По информации Юлии Усенко, 50 из них сейчас находятся на территории Евросоюза вместе с родителями и воспитателями.

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В Украину вернулись 128 детей, который российские оккупанты принудительно вывезли на территорию Российской Федерации. Из них более 50 на сегодняшний день находятся на территории Евросоюза вместе с родителями и воспитателями. Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко в комментарии "Укринформу".

По ее словам, несмотря на то, что число возвращенных детей небольшое по сравнению с оставшимися в депортации, следует взять во внимание, что речь идет о 128 детских жизней.

"Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра – это 128 детских жизней", — отметила Усенко.

Она рассказала, что для того, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка, большое количество людей работают месяцами. Эта работа связана с множеством рисков, в том числе и для тех, кто оказывает посильную помощь.

В то же время Усенко отказалась озвучивать подробности процесса возврата украинских детей на родину, добавив, что все детали раскроются после победы Украины.

"О том, кто эти люди, и как все происходит, я сейчас говорить не могу. Потому что это не просто навредит процессу возвращения детей, но может стоить кому-то жизнь. После победы нашей Украины обязательно обо всем поговорим", — сказала представительница Офиса генпрокурора.

Она также подчеркнула, что для успешного возврата украинских детей нужны объединенные усилия международного сообщества и реальные шаги, и хотя Украины делает для это все возможное, этого недостаточно, поскольку привычные дипломатические механизмы сейчас не работают.

"Требования международного гуманитарного права на агрессора не действуют, поэтому единого механизма не существует, а типовые правила не работают. Наша задача – быть в постоянном поиске таких путей и быть в диалоге с поддерживающими нас", — подытожила Усенко.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 2 февраля заявил, что в России снимают порнографическое видео с детьми, незаконно вывезенными из Украины. Омбудсмен уточнил, что эта информация стала известной из соцсетей, а в качестве доказательства он показал скрины переписки.