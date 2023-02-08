В Україну повернули 128 дітей, примусово вивезених окупантами, — Офіс генпрокурора

За інформацією Юлії Усенко, 50 із них зараз перебувають на території Євросоюзу разом із батьками та вихователями.

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В Україну повернулися 128 дітей, яких російські окупанти примусово вивезли на територію Російської Федерації. З них понад 50 на сьогодні перебувають на території Євросоюзу разом із батьками та вихователями. Про це повідомила начальниця Департаменту захисту інтересів дітей і протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко в коментарі "Укрінформу".

За її словами, попри те, що кількість повернутих дітей невелика в порівнянні з тими, хто залишився в депортації, слід взяти до уваги, що йдеться про 128 дитячих життів.

"Ви запитаєте, чому така маленька цифра порівняно з кількістю тих, хто перебуває в депортації? Але для нас це не цифра — це 128 дитячих життів", — зазначила Усенко.

Вона розповіла, що для того, щоб повернути хоч одну дитину, велика кількість людей працюють місяцями. Ця робота пов'язана з багатьма ризиками, у тому числі й для тих, хто надає посильну допомогу.

Водночас Усенко відмовилася озвучувати подробиці процесу повернення українських дітей на батьківщину, додавши, що всі деталі розкриються після перемоги України.

"Про те, хто ці люди і як все відбувається, я зараз говорити не можу. Тому що це не просто зашкодить процесу повернення дітей, а може коштувати комусь життя. Після перемоги нашої України обов'язково про все поговоримо", — сказала представниця Офісу генпрокурора.

Вона також наголосила, що для успішного повернення українських дітей потрібні об'єднані зусилля міжнародної спільноти й реальні кроки, і хоча Україна робить для цього все можливе, цього недостатньо, оскільки звичні дипломатичні механізми зараз не працюють.

"Вимоги міжнародного гуманітарного права на агресора не діють, тому єдиного механізму не існує, а типові правила не працюють. Наше завдання — бути в постійному пошуку таких шляхів і бути в діалозі з тими, хто підтримує нас", — підсумувала Усенко.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 2 лютого заявив, що у Росії знімають порнографічні відео з дітьми, незаконно вивезеними з України. Омбудсмен уточнив, що ця інформація стала відомою із соцмереж, а як доказ він показав скрини листування.