В РФ знімають відео сексуального характеру з вивезеними з України дітьми, – омбудсмен

За словами Дмитра Лубінця, окупанти спеціально наймають секс-працівниць для зйомок інтимного відео з неповнолітніми українцями, яких вивезли із соціальних установ.

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Окупанти знімають порнографічне відео з дітьми, незаконно вивезеними з України. Про це у себе в Telegram-каналі у четвер, 2 лютого, повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, інформація про зйомки фільмів сексуального характеру з використанням неповнолітніх українців стала відомою із соцмереж.

"Розцінки" становлять сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який незабаром піде до школи, пропонують 250 тис. рублів (130 тис. грн)", — пише Лубінець.

Як доказ омбудсмен опублікував скріни листування, в якому якийсь "Сергій" домовляється із секс-працівницею про запис відео інтиму.

[ + – ] Опубліковане омбудсменом листування в Росії

Чоловік пропонує своїй співрозмовниці 250 тис. рублів за "кілька годин інтиму з дрібним прийомним". У листуванні також зазначається, що дитину вивезено з українського дитбудинку і що вона не має родичів.

"Для такого роду роботи малих возимо, вже не перший, якого привезли", — йдеться у повідомленні "Сергія".

"Не можна словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно краде, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливе в сучасному світі?" — коментує омбудсмен.

Лубінець закликав Кіберполіцію, Національну поліцію України та Офіс генпрокурора відреагувати на опубліковану інформацію і вжити заходів, щоб знайти та покарати винних і повернути українських дітей додому.

Нагадаємо, правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська наприкінці 2022 року розповіла, що за час повномасштабної війни РФ проти України росіяни депортували українських дітей щонайменше 57 регіонів Росії. Майже 400 неповнолітніх було усиновлено на території держави-агресора.

У грудні Сили спецоперацій ЗСУ також повідомили, що окупанти вивезли як мінімум 40 дітей із захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська в Ставропольський край РФ.