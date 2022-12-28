Українських дітей депортували майже у 60 регіонів РФ, зокрема і на Сахалін, — правозахисники

Ідентифікувати українських дітей, яких уже усиновили росіяни, буде неможливо, "з ними варто попрощатися", заявили у регіональному центрі прав людини.

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За час повномасштабної війни РФ проти України росіяни депортували українських дітей у щонайменше 57 регіонів Росії. Близько 400 неповнолітніх усиновлено на території держави-агресора. Про це в інтерв'ю газеті hromadske розповіла правозахисниця, юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська.

"З відкритих джерел ми знаємо, що українських дітей вивезли щонайменше до 57 регіонів Росії. Зокрема... на Сахалін. Також є фрагмент інтерв'ю з дівчинкою, яка знаходиться у Дагестані", — сказала Рашевська.

За словами співрозмовниці, у випадках, коли дітей депортують разом з їхніми батьками, росіяни намагаються уникати скупчення українців в одному регіоні, тому їх "розсіюють", щоб інтегрувати в російське суспільство. Водночас РФ не підпускає правозахисників до депортованих дітей, чим порушує Женевську конвенцію, сказала Рашевська.

Правозахисниця зазначила, що, згідно з останніми даними, росіяни всиновили або удочерили близько 400 українських дітей.

"Ідентифікувати українських дітей після того, як їх передали до російських родин, буде нереально. І коли ми говоримо про цих 400 українських дітей, які вже в сім'ях, то варто попрощатися з ними. Так, можливо, нам вдасться повернути їх після закінчення війни", — додала Рашевська.

За даними юриста, в Московській області на цей час проживають два хлопчики, які мають бабусю в Україні, і якщо вони звикнуть бути з російськими батьками, "то ті стануть для них рідними".

"Я не знаю, чи буде вилучення цих дітей і повернення їх назад до України відповідати інтересам (дітям). Своїми діями росіяни здійснюють геноцид. Незалежно від того, чи усиновлюють вони, чи беруть під опіку, чи під тимчасову опіку", — наголосила Рашевська. .

У червні Міністерство оборони РФ повідомило, що з України було депортовано 307 423 дітей. За даними Державного департаменту США, на липень росіяни депортували близько 260 тисяч дітей. Українській владі до 28 грудня вдалося підтвердити депортацію 13 876 дітей — точну кількість постраждалих встановити неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини території України

Нагадаємо, у грудні Сили спецоперацій Збройних Сил України повідомили, що росіяни вивезли як мінімум 40 дітей із захоплених Сєвєродонецька та Лисичанська до Ставропольського краю РФ.

Раніше цього місяця Слідчий комітет Росії не побачив складу злочину у закликах пропагандиста Russia Today Антона Красовського "топити та палити" українських дітей.