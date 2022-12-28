Украинских детей депортировали в почти 60 регионов РФ, в том числе и на Сахалин, — правозащитники

Идентифицировать украинских детей, которых уже усыновили россияне, будет невозможно, "с ними стоит попрощаться", заявили в Региональном центре прав человека.

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За время полномасштабной войны РФ против Украины россияне депортировали украинских детей в по меньшей мере 57 регионов России. Около 400 несовершеннолетних были усыновлены на территории государства-агрессора. Об этом в интервью изданию hromadske рассказала правозащитница, юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская.

"Из открытых источников мы знаем, что украинских детей вывезли по меньшей мере в 57 регионов России. В том числе… на Сахалин. Также есть фрагмент интервью с девочкой, которая находится в Дагестане", — сказала Рашевская.

По словам собеседницы издания, в случаях, когда детей депортируют вместе с их родителями, россияне пытаются избегать скопления украинцев в одном регионе, поэтому их "рассеивают", чтобы интегрировать в российское общество. При этом РФ не подпускает правозащитников к депортированным детям, чем нарушает Женевскую конвенцию, сказала Рашевская.

Правозащитница указала, что, согласно последним данным, россияне усыновили или удочерили около 400 украинских детей.

"Идентифицировать украинских детей после того, как их передали в российские семьи, будет нереально. И когда мы говорим об этих 400 украинских детях, которые уже в семьях, то стоит попрощаться с ними. Да, возможно, нам удастся вернуть их после окончания войны", — добавила Рашевская.

По данным юриста, в Московской области на данный момент проживают два мальчика, у которых есть бабушка в Украине, и если они привыкнут быть с российскими родителями, "то те станут для них родней".

"Я не знаю, будет ли изъятие этих детей и возвращение их обратно в Украину соответствовать интересам (детей). Своими действиями россияне совершают геноцид. Независимо от того, усыновляют ли они, берут ли под опеку, или под временную опеку", — подчеркнула Рашевская.

В июне Министерство обороны РФ сообщило, что из Украины были депортированы 307 423 детей. По данным Государственного департамента США, по состоянию на июль россияне депортировали около 260 тысяч детей. Украинским властям к 28 декабря удалось подтвердить депортацию 13 876 детей — точное количество пострадавших установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины

Напомним, в декабре Силы спецопераций Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне вывезли как минимум 40 детей из захваченных Северодонецка и Лисичанска в Ставропольский край РФ.

Ранее в этом месяце Следственный комитет России не увидел состава преступления в призывах пропагандиста Russia Today Антона Красовского "топить и жечь" украинских детей.