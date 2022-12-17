"Топить и сжигать" детей из Украины: Следком РФ не увидел преступлений в высказываниях Антона Красовского

Пропагандист из Russia Today призывал в прямом эфире убивать украинских детей, если они заговорят о российской оккупации. В Москве посчитали, что состава правонарушения в его словах нет.

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Следственный комитет России не увидел состава преступления в призывах пропагандиста Russia Today Антона Красовского "топить и жечь" украинских детей. Об этом правоохранители заявили в ответ на запрос адвоката и депутата Московской гордумы Евгения Ступина.

"Материал сначала спустили в управление по Москве, потом перенаправили в МВД, якобы подследственности СК РФ не усматривается. То есть, не разжигал он вражды и розни своими призывами. Видимо, сбываются худшие предположения, что госпропагандиста решили "отмазать", — заметил адвокат.

[ + – ] Ступин попытается подключиться прокуратуру к делу Антона Красовского

Ступин задался вопросом, какие оперативно-розыскные мероприятия нужно проводить по делу пропагандиста.

"Красовского искать? Так он не скрывается вроде. Или детей, которых он топить призвал? Буду просить подключиться прокуратуру", — пообещал он.

Дело Антона Красовского: что говорил пропагандист?

Ведущий российского телеканала Russia Today Антон Красовский в прямом эфире призывал топить в реке и сжигать в хатах украинских детей, если они заговорят о российской оккупации.

Пропагандист говорил с фантастом Сергеем Лукьяненко. Писатель вспоминал, как в детстве лечился от астмы в курортном поселке Солотвино Закарпатской области.

Красовскому запретили работать на телеканале после этих слов, главред RT Маргарита Симоньян заявила, что с ведущего "постигло временное помешательство".

По мнению гендиректора "Института политических исследований" РФ Сергея Маркова, Красовский выполнил задание спецслужб Украины или США, озвучив призывы об убийстве украинских детей.

В Украине Антон Красовский может сесть в тюрьму на 5 лет за призывы к геноциду украинцев и ликвидации независимости страны.