Призывал топить детей: в РФ назвали Антона Красовского агентом украинских спецслужб

По словам российского политика Сергея Маркова, в обозримом будущем пропагандист Красовский окажется на Западе или в Украине под защитой спецслужб. Он так и не опроверг свои слова об убийстве детей, а лишь назвал их безвкусными.

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Генеральный директор российского "Института политических исследований" Сергей Марков заявил, что недавние заявления руководителя RT Антона Красовского об украинских детях были сделаны по заданию спецслужб Украины или США, а в обозримом будущем он окажется где-то на Западе или в Украине под защитой спецслужб. Марков назвал эти высказывания геноцидными. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"Бывший главный политтехнолог Собчак, высказал по государственному российскому телеканалу ужасные кровавые геноцидные идеи против детей Украины", — написал Марков, добавив, что, по его мнению, эти заявления прозвучали именно тогда, когда США и Киеву нужно было убедить всех в том, что РФ готовит ядерный удар в Украине.

Заявление Красовского об украинских детях

На днях в программе RT ведущий Антон Красовский беседовал с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко, который вспомнил, что будучи ребенком лечился от астмы в курортном поселке Солотвино Закарпатской области.

Писатель рассказал, что лежал в больнице и в разговорах с местными детьми те ему говорил о том, что украинские земли оккупированы СССР.

Красовский после таких слов сказал, что этих детей следовало топить в реке. Лукьяненко пожурил собеседника, объяснив, что ограничился бы розгами и перевоспитанием, но Красовский не успокоился и предложил жечь детей в их домах.

Марков обратил внимание на то, что в последующем извинении пропагандист сказал, что подставил товарищей и компанию.

"Так и не опроверг свои слова об убийстве детей. Главное, сказал, — безвкусно это было про детей-то сказано. Безвкусно. Надо было вкусно что ли?" — написал Марков, добавив, что в этом он видит подтверждение его версии о том, что чудовищные слова Красовского не случайны.

Реакция Украины

После заявлений Красовского глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить RT во всех странах. Кулеба назвал слова пропагандиста агрессивным подстрекательством к геноциду, не имеющими ничего общего со свободой слова. "Пора запретить RT во всем мире!" — сказал министр.

Ранее Фокус сообщал, что пропагандиста Красовского отстранили от работы на RT после заявлений об украинских детях. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала слова своего коллеги омерзительными, а телеведущий заявил, что "не увидел этой границы".