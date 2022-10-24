Сжигать заживо и топить в реке. За Красовского вступились российские военкоры. Россияне молчат

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Честно говоря, варварские высказывания Красовского и подобных — это не проблема. Он — душевно неадекватный, больной человек с явной психологической травмой детства, может, насилие над ним какое учинили, поэтому он и говорит в эфир все, что думает.

Не проблема и то, что общавшийся с Красовским в эфире Сергей Лукьяненко — все еще популярный в недоимперии писатель-фантаст, возразил Антону очень мягко: мол, топить и сжигать заживо — это непедагогично. Зная Лукьяненко давно, не сомневаюсь, что против утопления и сжигания взрослых украинцев он бы вообще не возражал.

Проблема в том, что с больным маньяком Красовским солидарна значительная часть населения недоимперии. Уже пошли публикации, в частности от российских военкоров, с аккуратной поддержкой Красовского.

Население России не вздрогнуло, не ужаснулось, не возопило "Что ж мы творим-то такое дьявольски ужасное?!" Нет, оно восприняло как должное, молча, как обычно, согласившись с дугинско-путинской концепцией "украинцев надо убивать, убивать и убивать!"

Поэтому Красовского не арестовали и даже не уволили, а просто временно убрали из телевизора, хотя его высказывания прямо подпадают под статью российского закона.

Напомню, что когда мирных немцев после Второй мировой возили в концлагеря, показывали им газовые камеры и печи для сжигания трупов, рассказывали, что творили их соотечественники, то для немцев это был настоящий шок. А для россиян никакого шока не будет: получая похоронки, они проклинают не свою власть, которая затеяла захватническую войну, не себя, которые эту войну допустили, а украинцев, которые защищают свое будущего, своих детей от коллективного Красовского.

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