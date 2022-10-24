Спалювати живцем і топити в річці. За Красовського заступилися російські військкори. Росіяни мовчать

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Чесно кажучи, варварські висловлювання Красовського та подібних — це не проблема. Він — душевно неадекватний, хворий чоловік із явною психологічною травмою дитинства, може, насильство над ним якесь вчинили, тому він і каже в ефірі все, що думає.

Не проблема й те, що Сергій Лук'яненко, який спілкувався з Красовським в ефірі, — все ще популярний у недоімперії письменник-фантаст, заперечив Антону дуже м'яко: мовляв, топити й спалювати живцем — це непедагогічно. Знаючи Лук'яненка давно, не сумніваюся, що проти утоплення та спалювання дорослих українців він взагалі не заперечував би.

Проблема в тому, що з хворим маніяком Красовським солідарна значна частина населення недоімперії. Вже пішли публікації, зокрема від російських військкорів, із акуратною підтримкою Красовського.

Населення Росії не здригнулося, не жахнулося, не заволало: "Що ж ми творимо таке диявольсько жахливе?!" Ні, воно сприйняло як належне, мовчки, як завжди, погодившись із дугінсько-путінською концепцією "українців треба вбивати, вбивати й вбивати!"

Тому Красовського не заарештували та навіть не звільнили, а просто тимчасово прибрали з телевізора, хоча його висловлювання прямо підпадають під статтю російського закону.

Нагадаю, що коли мирних німців після Другої світової возили в концтабори, показували їм газові камери та печі для спалювання трупів, розповідали, що творили їхні співвітчизники, то для німців це був справжній шок. А для росіян ніякого шоку не буде: отримуючи похоронки, вони проклинають не свою владу, яка затіяла загарбницьку війну, не себе, які цю війну допустили, а українців, котрі захищають своє майбутнє, своїх дітей від колективного Красовського.

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