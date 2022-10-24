Закликав топити дітей: у РФ назвали Антона Красовського агентом українських спецслужб

За словами російського політика Сергія Маркова, в найближчому майбутньому пропагандист Красовський опиниться на Заході або в Україні під захистом спецслужб. Він так і не спростував свої слова про вбивство дітей, а лише назвав їх несмачним.

Related video

Генеральний директор російського "Інституту політичних досліджень" Сергій Марков заявив, що нещодавні заяви керівника RT Антона Красовського про українських дітей були зроблені за завданням спецслужб України чи США, а в найближчому майбутньому він опиниться десь на Заході чи в Україні під захистом спецслужб. Марков назвав ці висловлювання геноцидними. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.

"Колишній головний політтехнолог Собчак висловив на державному російському телеканалу жахливі криваві геноцидні ідеї проти дітей України", — написав Марков, додавши, що, на його думку, ці заяви прозвучали саме тоді, коли США та Києву потрібно було переконати всіх у тому, що РФ готує ядерний удар в Україні

Заява Красовського про українських дітей

Днями у програмі RT ведучий Антон Красовський розмовляв із письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком, який згадав, що дитиною лікувався від астми в курортному селищі Солотвино Закарпатської області.

Письменник розповів, що лежав у лікарні та в розмовах із місцевими дітьми ті йому говорили про те, що українські землі окуповані СРСР.

Красовський після таких слів сказав, що цих дітей слід було топити у річці. Лук'яненко засмутив співрозмовника, пояснивши, що обмежився б різками та перевихованням, але Красовський не заспокоївся та запропонував палити дітей у їхніх будинках.

Марков звернув увагу на те, що у подальшому вибаченні пропагандист сказав, що підставив товаришів та компанію.

"Так і не спростував свої слова про вбивство дітей. Головне, сказав, — несмачно це було про дітей сказано. Несмачно. Треба було смачно чи що?" — написав Марков, додавши, що в цьому він бачить підтвердження його версії, що жахливі слова Красовського не випадкові.

Реакція України

Після заяв Красовського, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав заборонити RT у всіх країнах. Кулеба назвав слова пропагандиста агресивним підбурюванням до геноциду, які не мають нічого спільного зі свободою слова. "Час заборонити RT у всьому світі!" — сказав міністр.

Раніше Фокус повідомляв, що пропагандиста Красовського усунули від роботи на RT після заяв про українських дітей. Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала слова свого колеги огидними, а телеведучий заявив, що "не побачив цього кордону".