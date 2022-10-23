"Заборонити RT у всьому світі". В Україні відреагували на заклики Красовського вбивати українських дітей

Українські дипломати закликають заборонити мовлення російського телеканалу там, де цього ще не зробили.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заклики російських медійних осіб вбивати українських дітей. Відповідну заяву політик опублікував у своєму Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, російський телеканал Russia Today необхідно заборонити по всьому світу. Міністр закликає уряди країн, котрі ще не зупинили мовлення RT на своїй території, подивитися вірусний ролик, у якому російський журналіст Антон Красовський закликає палити дітей прямо у хатах.

"Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" — закликав український міністр.

[ + – ] Дмитро Кулеба відповів на заклики російських журналістів вбивати українських дітей

Скандальний російський журналіст Антон Красовський напередодні закликав до вбивств українських дітей за те, що вони нібито різко висловлюються щодо російської влади та окупації українських земель.

Зазначимо, що відповідне відео з YouTube уже видалено.

До цього Красовський закликав до знищення української державності та заявляв, що власноруч спалить Конституцію України на Хрещатику.

Також Фокус писав про реакцію Антона Красовського на чутки, нібито до лав ЗС РФ почали брати людей з ВІЛ.